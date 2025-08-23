Alias ‘Daniela’, señalada de integrar desde hace cinco años el Clan del Golfo, fue capturada por unidades de la Policía del departamento de Bolívar en el corregimiento La Cantera, jurisdicción del municipio de Hatillo de Loba.

La detención se produjo en el marco de la Operación Agamenón. Ella debe responder por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

A la aprehendida le atribuyen ser la responsable de dinamizar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros en esa zona de Bolívar, por lo que su captura, según la Policía, debilita de forma considerable la estructura de la organización armada ilegal de la que ella era clave en sus economías ilícitas.

Según el comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, teniente coronel John Edward Correal Cabezas, “la captura de alias ‘Daniela’ no solo representa un golpe a las finanzas del Clan del Golfo, sino que también genera un ambiente de mayor confianza y seguridad para los habitantes de la región de Las Lobas, quienes eran víctimas constantes de las extorsiones. Además, se espera que esta acción tenga un impacto positivo en la economía local, al reducir la presión extorsiva sobre los sectores productivos”, anotó el oficial.