Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una pareja de esposos señalada de agredir a dos personas en medio de un hurto en Cartagena.

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Seccional Bolívar permitieron la judicialización de Edinson Pérez Leal y Paula Dorelis López Romero, de 31 y 27 años respectivamente.

Pérez Leal y López Romero son investigados por hechos ocurridos el 5 de agosto de 2024, cuando al parecer irrumpieron en una vivienda del barrio Luis Carlos Galán, de Cartagena, para hurtar elementos de valor.

En el interior de la vivienda se encontraba un hombre de 34 años y su esposa, de 28. Ambos fueron agredidos con objetos contundentes y armas cortopunzantes, al parecer, por Edinson Pérez y Paula Dorelis López.

Las víctimas lograron salir del inmueble con múltiples heridas en varias partes del cuerpo y se dirigieron a un centro asistencial cercano, donde recibieron atención médica y se recuperaron de las lesiones. Mientras que los asaltantes se quedaron dentro de la vivienda robando pertenencias de la pareja.

Edinson Pérez Leal fue capturado el pasado 19 de agosto por la Policía Nacional durante una diligencia de allanamiento practicada en el barrio Boston. Por su parte, Paula López Romero fue detenida el 9 de junio en la zona conocida como Nuevo Campestre de la capital bolivarense.

Por estos hechos, los procesados fueron imputados como posibles responsables de los delitos de hurto calificado agravado y lesiones personales, cargos que ninguno aceptó.