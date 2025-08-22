En un operativo de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en vías del departamento de Bolívar, fueron recuperados los motores que le habían robado a un vehículo de alta gama.

Lea también: Hasta $9.375 millones de recompensa por información de los tres cabecillas de las disidencias señalados de ser los determinadores de ataque en Cali

El golpe a las estructuras dedicadas al hurto de vehículos y motocicletas se produjo sobre la Troncal de Occidente a la altura de la báscula, en el municipio de San Juan Nepomuceno.

Además de la recuperación de los motores las unidades policivas detuvieron a quien las transportaba. Se trata de un hombre de 52 años, originario de Bello (Antioquia), y quien está a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que lo procesa por el delito de falsedad marcaria.

Lea también: Aumentan a 13 las víctimas del atentado contra helicóptero de la Policía en Antioquia

Según la Policía de Bolívar, los tres motores los transportaban desde Medellín con destino a la ciudad de Cartagena donde serían comercializados.

Policía de Bolívar/Cortesía Teniente coronel, John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.

Sobre este caso el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado de la Policía en Bolívar, sostuvo que “este operativo demuestra el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el hurto de vehículos y autopartes en Bolívar, protegiendo el patrimonio de nuestros ciudadanos”.

Lea también: Menos de 24 horas después de los atentados en Cali y Antioquia, una explosión sacudió el centro de Florencia