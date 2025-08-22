El número de víctimas mortales por el atentado contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en el nordeste antioqueño ascendió este viernes a 13. El capitán Francisco Merchán, quien había sido evacuado con graves heridas después del ataque ocurrido el jueves en zona rural de Amalfi, murió en la madrugada pese a los esfuerzos médicos.

La aeronave fue impactada el 21 de agosto hacia las 11:30 de la mañana en la vereda Los Toros, cuando cumplía labores de apoyo a las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Según las autoridades, el ataque fue ejecutado inicialmente con tatucos y luego reforzado con un dron cargado con explosivos. La acción ha sido atribuida al frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Entre las víctimas se encuentran el mayor Carlos Mateus Ovalle, piloto del helicóptero; el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras, comandante de la aeronave; el subintendente José Camacho Aldana; y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza, Juan José Guzmán Duarte, Michael Stiven Aztaiza Ortiz y Richard Duván Lagos Calvache.

Dos uniformados heridos permanecen hospitalizados bajo atención especializada. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó la muerte del capitán Merchán y expresó que la situación ha dejado una marca profunda en la institución policial y en la región.

El gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó la tardanza en la evacuación de los cuerpos y los sobrevivientes. “Urge articulación y coordinación en el Gobierno Nacional. Se trata de un asunto de vida y muerte”, declaró el mandatario departamental al insistir en la necesidad de agilizar los procedimientos de rescate y repatriación de los uniformados caídos.

Ola de violencia en el país

El atentado se produce en medio de una ola de violencia que ha golpeado distintas zonas del país en menos de 24 horas. El mismo jueves, un camión cargado con explosivos fue detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, dejando seis muertos, 71 heridos y cuantiosos daños en el sector. Horas después, en la madrugada de este viernes, un artefacto explotó en el barrio San Isidro de Florencia, Caquetá, sin dejar víctimas pero sí causando temor entre la población.

La Fiscalía responsabilizó a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc por el ataque en Cali, mientras que en Antioquia apuntó al frente 36 del EMC. En Florencia, las autoridades manejan como primera hipótesis la presión extorsiva contra comerciantes locales.

Frente a la escalada de hechos violentos en Antioquia, Cali y Caquetá, el presidente Gustavo Petro anunció que el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo serán catalogados como organizaciones terroristas. Además, el Gobierno estudia la posibilidad de decretar el estado de conmoción interior para enfrentar la crisis de seguridad, aunque el presidente ya se ha pronunciado y anunciado que no lo harán.

En Florencia, habitantes del barrio San Isidro narraron que la explosión estremeció puertas y ventanas, aumentando el miedo ante un escenario de violencia que, según advierten las autoridades, busca intimidar a la población y consolidar el control de grupos armados ilegales. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer vínculos entre los recientes atentados.