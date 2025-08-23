En una operación humanitaria, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) realizó un traslado aeromédico masivo de cuatro uniformados de la Policía Nacional heridos en el atentado ocurrido en la vereda Los Toros, zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño.

La misión fue ejecutada con un avión tipo Casa-295, dispuesto por el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) y el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), que movilizó a los heridos desde Montería hasta Bogotá. Una vez en la capital, fueron trasladados en ambulancias desde la rampa de CATAM hasta el Hospital Militar Central, donde reciben atención médica especializada.

FAC

FAC

Durante el vuelo, pilotos, técnicos, médicos especialistas, enfermeros, auxiliares en atención prehospitalaria e ingenieros biomédicos de la FAC garantizaron la estabilidad de los pacientes, adaptando la aeronave como ambulancia aérea con sistemas biomédicos y camillas.

El ataque en Amalfi, atribuido a acciones de grupos armados ilegales, dejó varios uniformados lesionados y mantiene en alerta a las autoridades de Antioquia.