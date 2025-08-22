Dolor, desesperanza, conmoción y temor son algunos de los sentimientos que hoy embargan al país tras los ataques terroristas registrados en la tarde del jueves 21 de agosto en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia.

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, son 18 las víctimas fatales, entre policías y civiles, que dejaron estos hechos criminales.

En el caso de Cali, se confirmó que una mujer en estado de embarazo, un menor de 17 años, un joven y un conductor de taxi son algunas de las víctimas mortales del lamentable atentado que, además, deja 71 heridos.

Desde la capital del Valle, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó el fallecimiento de la mujer, sin dar mayores detalles sobre su identidad: “Hasta el momento seis civiles, entre ellos una mujer embarazada, y más de 70 heridos fueron afectados. Esas seis personas uqe murieron eran transeúntes que estaban en el lugar a las 2:50 p.m. en pleno movimiento”, aseveró el funcionario.

Entre las víctimas fatales, también había un menor de 17 años de edad, según confirmaron sus familiares en declaraciones a Noticias RCN.

"Él tenía 17 años. Iba para el centro para comprar unos implementos de peluquería y venía con la mamá. Entonces ahí los cogió el impacto. La mamá resultó muy malherida ya la trasladaron. No sé para qué clínica para que lo trasladaron y él falleció. Recibió todo el impacto en el pecho", señaló Víctor muñoz, familiar de la víctima.

Por otro lado, Cristian Leandro Riascos fue otra de las personas que lamentablemente fallecieron en este acto criminal.

Cortesía

Familiares de la víctima, entre ellos su primo Edward Riascos, un joven bailarín y creador de contenido digital, publicaron en redes sociales su desaparición en medio del atentado, por lo que pidieron ayuda a la comunidad por cualquier información que tuvieran sobre Cristian Leandro.

Sin embargo, poco tiempo después se confirmó que estaba entre las víctimas fatales. “Lastimosamente mi primo apareció, pero ya sin vida”, informó en su cuenta de Facebook Edward Riascos.

“Sea la luz para tu espíritu mi niño”, añadió en su doloroso mensaje.

Cortesía

Un conductor de taxi habría sido otra de las víctimas, según señaló Johnny Rangel, vocero del gremio de taxistas en Cali, en declaraciones recogidas por El País.

“Un compañero fue vilmente asesinado por esta acción terrorista”, lamentó. Asimismo, señaló que su colega murió dentro del vehículo cuando transitaba por el lugar.