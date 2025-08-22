Cali amaneció este viernes bajo un despliegue militar inusual, después de la explosión de un camión cargado con explosivos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. El ataque dejó seis civiles muertos y 71 heridos, además de cuantiosos daños materiales, según el balance oficial de las autoridades.

Le puede interesar: Tras consejo de seguridad en Cali, presidente Petro anunció que no se decretará el estado de conmoción interior

El estallido, que sacudió la capital vallecaucana en la tarde del jueves, se produjo apenas unas horas después de que un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fuera derribado en zona rural de Amalfi, Antioquia. En ese hecho murieron los doce uniformados que se encontraban a bordo mientras cumplían una misión de erradicación de cultivos ilícitos.

Con ambos ataques, que en conjunto dejaron 18 muertos y más de medio centenar de heridos, el país se enfrenta a una de las jornadas más violentas de los últimos meses. El Gobierno señaló al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, como posible responsable de la ofensiva.

Vea aquí: Gobernación del Valle ofrece otros $400 millones de recompensa por ataque terrorista a base aérea en Cali

“Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”, manifestó la vicepresidenta, Francia Márquez.

La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado, por el que fue detenido en el lugar un hombre que al parecer hace parte de las disidencias.

Lea también: Al menos seis personas muertas y 71 heridas deja atentado terrorista a Base Aérea en Cali

El presidente Gustavo Petro, publicó una fotografía del capturado en Cali de quien dijo que “es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, un grupo del que supuestamente hacen parte varias organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Medidas del Gobierno

Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero policial “al llamado frente 36 del EMC” y, tras el atentado en Cali, dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones “terroristas” junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Le sugerimos: Usaron dos camiones cargados con cilindros bomba para cometer ataque terrorista contra Base Aérea en Cali

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta”, expresó el mandatario durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar.

El presidente, muy criticado por el aumento de la violencia en el país, se trasladó por la noche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

En otras noticias: Petro pide que sean declarados terroristas el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco

“Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana y una infracción clara al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles”, manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Con respecto al ataque contra el helicóptero policial, la Defensoría señaló que Amalfi está entre los municipios de Antioquia incluidos desde 2022 en una de sus alertas tempranas “por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados vinculados a economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando”.

También aquí: Ejército ordena acuartelamiento tras ataques contra la fuerza pública

Ante el deterioro de la seguridad en el país, desde distintos sectores políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) señaló en su cuenta de X que “Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino”.

Noticias similares: Un sucreño, entre las víctimas del helicóptero derribado en Antioquia

“Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos”, agregó Duque.

Su antecesor Juan Manuel Santos (2010-2018) señaló que “es urgente implementar una política de seguridad efectiva” y añadió que las Fuerzas Armadas “necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo”.

Puede ser de interés: Alias Chejo, presunto responsable de ataque contra helicóptero de la Policía que deja 12 muertos

“El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos”, expresó por su parte la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.