El Ejército Nacional, desde su nivel central, emitió una directriz de acuartelamiento de primer grado en todo el territorio nacional luego de los recientes ataques contra la fuerza pública en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

“Señores Comandantes Buenas Tardes. Atendiendo a la situación actual, me permito informarles que a partir del momento se dispone ACUARTELAMIENTO de PRIMER GRADO, por favor alertar las unidades a nivel Escuadra, Pelotón, Compañía, Brigada, Divisiones y sus equivalentes”, se lee en uno de los chats de la institución militar.

Duranta la tarde de este jueves, al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

“La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información”, dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

Por otro lado, en Antioquia, un helicóptero de la Policía colombiana fue atacado este jueves, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia , un hecho que deja al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.

“Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi”, manifestó en X el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en X que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba “seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca”.