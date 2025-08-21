Al menos cinco personas murieron y otras 30 resultaron heridas este jueves 21 de agosto por un atentado perpetrado con camiones cargados con cilindros bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

De acuerdo con último reporte de las autoridades, para cometer el macabro ataque fueron utilizados dos camiones cargados de explosivos.

Un primer camión lanzó dos cilindros bombas contra la instalación militar, los cuales caen dentro de la base sin generar mayores afectaciones.

Por su parte, otro vehículo ubicado en la parte externa estalló, específicamente en la carrera 8, en inmediaciones a la Base Aérea, la cual provocó la muerte de cinco personas y dejando decenas de heridos; así como también generó daños en viviendas, locales comerciales y seis vehículos.

Organismos de socorro arribaron al lugar para atender la emergencia.

“De inmediato desplegamos los equipos de las secretarías de Salud, Seguridad y Gestión del Riesgo de Cali para atender a las personas heridas”, señaló, por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia.”, agregó.

Además, el mandatario local anunció una recompensa de hasta $400 millones a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños.”, puntualizó.