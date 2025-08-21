Dilian Francisco Toro, gobernadora del Valle del Cauca, condenó en la tarde de este jueves el ataque registrado en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó un saldo de al menos cinco personas muertas y más de 30 heridos.

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca y la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

“El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos. Caleños y Vallecaucanos, la Fuerza Pública y los mandatarios estamos haciendo un frente unido para seguir dando la batalla. Por los inocentes caídos en este ataque terrorista, hoy más que nunca, mi corazón y mi trabajo incansable para continuar en la lucha”, manifestó la gobernadora.

Por su parte, el precandidato presidencial de centro Sergio Fajardo lamentó que el Valle del Cauca esté “sitiado por la violencia” y criticó al presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad en el país.“¿Cuántas bombas más? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuánta violencia tiene que soportar Colombia para que usted entienda lo que realmente está pasando en el país y asuma, por fin, la responsabilidad que le corresponde? No más delirios bolivarianos. Despierte", escribió Fajardo en X.

El 10 de junio pasado hubo siete atentados en el Valle del Cauca, varios de ellos en Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca que se cobraron la vida de ocho personas, entre ellos dos policías.

En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).En total, los atentados de junio dejaron más de 40 heridos en distintos municipios de los dos departamentos y fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.