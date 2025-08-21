Una fuerte explosión se registró en la tarde de este jueves en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, en el departamento de Valle del Cauca.

De acuerdo con un balance preliminar, al menos cinco personas murieron y otras 30 resultaron heridas.

Ante el hecho terrorista el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de 400 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los responsables de este lamentable hecho.

Asimismo, el mandatario de los caleños rechazó el atentado perpetrado este 21 de agosto, el cual catalogó como un “acto violento que atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad”.

Añadió a través de su cuenta de X: “Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia”.

Finalmente, Eder enfatizó que “Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad.



Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que… pic.twitter.com/UE3FO2YicW — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

Por su parte el presidente Gustavo Petro aseguró que este atentado terrorista se produce como respuesta de las disidencias de las Farc ante la “derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay”.