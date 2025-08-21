Dos fuertes explosiones sacudieron este jueves 21 de agosto las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali. De acuerdo con un balance preliminar, las detonaciones de cilindros bombas dejaron el saldo de al menor cinco civiles muertos y 30 heridos.

Las autoridades reportaron que un camión lanzó dos cilindros bombas contra la instalación militar, generando la emergencia que también afectó a varias viviendas aledañas al sector y también dejó seis vehículos destruidos.

Además se conoció que otro segundo camión ubicado en la parte externa estalló, provocando la muerte de varias personas y dejando graves daños estructurales en los alrededores.

“La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación”, dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, indicó “hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de @SaludCali, @SeguridadCali y @RiesgoCali para atender a las personas heridas.”