Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla atendieron en la madrugada de este jueves 21 de agosto un caso de violencia intrafamiliar que derivó en un ataque con cuchillo de una mujer a su pareja.

En un reporte de las autoridades se estableció que los miembros de la institución armada fueron notificados hacia las 4:00 de la madrugada desde el conjunto residencial Puerto Cumbia, localizado en el municipio de Soledad.

Al llegar al complejo habitacional, los policías se encontraron con la información que asociaba a Alejandra Sevilla Pedrozo con un ataque con cuchillo a Víctor Alfonso Cervantes, su pareja, mientras este permanecía dormido en la habitación de un apartamento.

“El ciudadano fue auxiliado por el personal de la zona de atención (vigilancia) y trasladado al Hospital Universidad del Norte para recibir atención médica. Gracias a la rápida reacción, se logró la captura del presunto agresor (Sevilla Pedrozo) en el lugar de los hechos”, confirmó la autoridad.

Una de las versiones que circuló en el lugar del suceso, asociada al móvil de la agresión y que hoy es materia de investigación, vinculó a la mujer con un supuesto ataque “tras haberle revisado el teléfono celular y encontrado mensajes de texto con otra femenina”.

La mujer fue trasladada a la URI de la Fiscalía para una posible judicialización.