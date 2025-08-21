El presidente Gustavo Petro se pronunció en n la tarde de este jueves al ataque registrado en las inmediaciones de la base aérea militar Marco Fidel Suárez de Cali, en el departamento de Valle del Cauca.

De acuerdo con el mandatario, este hecho se produce como respuesta de las disidencias de las Farc a la “derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay”.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico. El gobierno considera aquí y le pide al mundo.que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”, dijo en su cuenta de X.

Renglón seguido, el mandatario agregó: “La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”.

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.



Por su parte, Alejandro Eder, alcalde de Cali, explicó que los organismos de socorro ya se encuentran en el sitio para socorrer a los heridos.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza atentado ocurrido en inmediaciones de la Base Aérea. La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza de manera categórica el atentado ocurrido en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, el cual constituye un hecho violento que atenta nuevamente contra la vida, la tranquilidad ciudadana y la seguridad del Distrito.Como órgano de control y defensor de los derechos humanos, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y con toda la comunidad afectada por este lamentable acontecimiento”, comunicó la Personería de Cali.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de manera pronta, transparente y eficaz las investigaciones correspondientes, que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar que los responsables respondan ante la justicia”, agregaron.