Luego del atentado terrorista que se registró en la tarde de este jueves en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, las autoridades del departamento se pronunciaron en rechazo de lo sucedido.

De acuerdo con un balance preliminar, al menos seis personas murieron y otras 30 resultaron heridas. La comunidad se encuentra consternada por este hecho violento, que fue atribuido a las disidencias de las Farc.

Inicialmente la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de $400 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado, y ahora, la Gobernación del Valle del Cauca se sumó a la bolsa de recompensa con 400 millones de pesos más para cooperar en la búsqueda de los terroristas.

Por su parte la gobernadora Dilian Francisco Toro aseguró en su cuenta de X que: “El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos. Caleños y Vallecaucanos, la Fuerza Pública y los mandatarios estamos haciendo un frente unido para seguir dando la batalla”.

Ahora son 800 millones de pesos que las autoridades competentes han ofrecido por información concreta y verídica sobre este atentado terrorista u otros que se pretendan ejecutar en la ciudad y el resto del departamento. Aseguran total reserva.