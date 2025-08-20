El choque verbal entre James Rodríguez y Lionel Messi en la final de la Copa América volvió a ser tema de conversación en redes sociales.

El empate 1-1 entre Colombia y Argentina en el estadio Monumental quedó en la mente de todos los hinchas.

Aunque en un inicio el capitán colombiano había preferido restarle importancia al incidente y declaró que “lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha”, posteriormente cambió de opinión.

En una entrevista con Fox México, James se refirió nuevamente al episodio y envió un mensaje más conciliador hacia el astro argentino.

Rodríguez sugirió en el 2024 que Colombia no había llegado más lejos por factores externos y decisiones arbitrales: “No nos pitaron penaltis y eso influyó mucho”. Ese comentario fue interpretado por Messi como una acusación de que Argentina recibió ayuda en la final, lo que marcó el distanciamiento entre los dos capitanes.

En un partido la frialdad quedó en evidencia desde el saludo previo a los himnos y en un breve intercambio de palabras en el campo.

Según las cámaras, James le dijo: “¿Pero por qué? Yo no he dicho nada”. Messi respondió: “Dijiste que nos habían ayudado en la final… hablas mucho”.

“Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que piensa y creo que somos libres de hacerlo. Todo lo que han ganado lo han trabajado duro y son justos ganadores también”, dijo.