Durante un acto de entrega de tierras en Valledupar, el presidente Gustavo Petro pidió este jueves que sean declaradas como organizaciones terroristas el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco.

Esto tras los ataques y atentados terroristas que dejan ocho policías muertos en Amalfi, Antioquía, y cinco personas fallecidas en Cali.

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco, conocidas como el EMC, tienen su mando real en la Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias”, señaló.

Advirtió por ello el jefe de Estado que “esto me hace solicitarle al Estado colombiano y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”.

Y agregó que los hechos de terrorismo son aquellos actos violentos con “el concepto más básico del horror”.