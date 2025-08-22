Luis Eduardo Bohórquez, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Marizosa en Santa Rosa del Sur, recobró la libertad que había perdido hacía 29 días cuando lo secuestraron.

Un grupo de hombres armados que llegó a su casa el 22 de julio lo obligó a salir e irse con ellos sin saber hacia donde.

La liberación se produjo la tarde del jueves 21 de agosto. Las comunidades habían hecho varias movilizaciones para exigir la libertad de su líder comunal.

Este hecho le ha sido atribuido a la guerrilla del ELN que tiene presencia en varias zonas del Sur de Bolívar, donde se disputa el control territorial y las economías ilícitas con el Clan del Golfo y con disidencias de las Farc. Recientemente, sostuvieron combates con el Ejército Nacional que está en la zona y eso mantuvo a la ciudadanía confinada y afrontando una crisis humanitaria.