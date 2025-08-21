Los pasajeros de un bus intermunicipal, que cubría la ruta Bogotá–Valledupar, fueron testigos de un parto de una mujer que dio a luz a un niño en bus interdepartamental que cubría la ruta Bogotá- Valledupar. La emergencia se presentó cuando la pasajera Leidy Vanesa Losada Ceballos entró en trabajo de parto dentro del vehículo.

Ante la incertidumbre de los demás ocupantes, el subintendente de la Policía Nacional, Edilberto Gutiérrez Palacios, adscrito al a la Regional de Investigación Crimanal N°2, que también viajaba en el bus, ayudó en el nacimiento del bebé en plena carretera. El uniformado asumió el reto de asistir el parto, guiado por su vocación de servicio y compromiso con la vida.

Durante más de 40 minutos, el oficial sostuvo en sus brazos al recién nacido, que fue llamado Ian Barranco Rodríguez, hasta la llegada de una ambulancia que los trasladó primero al hospital de Puerto Berrío y luego a la ciudad de Valledupar.

El niño fue registrado en esta última ciudad, lugar de origen de su padre, un patrullero adscrito a la Metropolitana de Bogotá, lo que conecta aún más esta historia con la familia policial.

El subintendente Gutiérrez manifestó: “Escuchar el primer llanto y poder decirle a la madre que su hijo había nacido vivo y saludable fue un verdadero milagro”.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, exaltó la labor del uniformado: “Este hecho refleja la verdadera esencia de nuestra institución. Aun estando en vacaciones, nuestros policías mantienen intacta su vocación de servicio, compromiso y humanidad. El subintendente Gutiérrez se convirtió en instrumento de vida y esperanza, demostrando que ser policía no es solo una profesión, sino un compromiso permanente con la sociedad”.

