La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), puso en descubierto que plataformas de mensajería instantánea por Internet eran utilizadas por una red delictiva para compartir a contactos nacionales e internacionales videos de menores de edad en actividades sexuales.

Lea también: Al menos cinco personas muertas y 11 heridos deja atentado a base militar en Cali

De acuerdo con el ente investigador, algunos de los registros audiovisuales fueron grabados o transmitidos vía streaming desde Bucaramanga y diferentes municipios de Magdalena, Córdoba y Cesar.

Las labores investigativas realizadas permitieron identificar a cinco de los presuntos responsables de estas conductas, entre ellos una mujer de nacionalidad venezolana señalada de someter a su hija y a su nieta, y compartir en vivo los abusos sexuales.

FGN.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en El Banco (Magdalena), Chiriguaná (Cesar) y Bucaramanga (Santander).

Lea también: Petro asegura que atentado en Cali es una “reacción” de las disidencias a la “derrota” producida en el cañón del Micay

En este sentido, a través de fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, los detenidos fueron imputados por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado.

FGN.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Lea también: Alertan que estos medicamentos para diabetes y obesidad podrían generar ceguera

Presuntos responsables de dichos actos fueron identificados como: Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y la mujer a la que se atribuye la explotación sexual de su hija y su nieta.

FGN.

Las dos niñas de 5 y 11 años quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para su cuidado y restablecimiento de derechos.

En contra de otra mujer que estaría implicada en los hechos delictivos pesa una notificación azul de Interpol, y se está a la espera de su deportación de Estados Unidos.

Lea también: Garantizar prestación del servicio de energía, la petición ante posible nacionalización de Air-e