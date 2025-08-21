En un golpe contundente contra las estructuras delincuenciales dedicadas al hurto de automotores, la Policía Nacional, en el departamento de Córdoba, recuperó ocho vehículos (siete motocicletas y una camioneta) que habían sido hurtados.

Adicional a ello los uniformados detuvieron a siete personas que tenían bajo su poder los vehículos recuperados. A los detenidos los dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación que los procesará por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

Policía Nacional /Cortesía

La redada contra el hurto de automotores en Córdoba la realizaron de manera simultánea en los municipios de Montería, Tuchín, Sahagún, Chinú, Buenavista, Tierralta y en el kilómetro 33 de la vía Planeta Rica-Montería.

En ella participaron unidades del Nuevo Modelo del Servicio de Policía, Seccional de Tránsito y Transporte e Investigación Criminal (Sijin).

En Tuchín y la vía Planeta Rica - Montería, fueron capturados dos ciudadanos que se movilizaban en una moto Honda Eco Delux y una Bajaj Pulsar NS, respectivamente que presentaban inconsistencias y alteraciones en los números de identificación del chasis y del motor.

Además en Sahagún y Chinú fueron capturados tres ciudadanos a los que les incautaron tres motocicletas Bóxer y Bajaj que tenían reportes de hurto Montería, Girardot y Sincelejo.

Y en la vía Troncal del barrio 3 de Enero de Buenavista hallaron abandonada una moto Auteco Bajaj Boxer CT 100, mientras que en el barrio Galán de Tierralta, recuperaron una motocicleta que era buscada por hurto en Antioquia.

Finalmente en el kilómetro 33 de la vía Planeta Rica-Montería capturaron a dos hombres que se movilizaban en una camioneta Renault modelo 2024, la cual presenta inconsistencias en la placa (LST-914) y el modelo no correspondían al número de chasis del vehículo, el cual en realidad estaba registrado para una placa diferente (NYP433) y un modelo 2026. La camioneta tenía reporte de hurto en Barranquilla.

Los vehículos recuperados están avaluados en cerca de 200 millones de pesos.