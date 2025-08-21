El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reportó un ataque con drones contra un helicóptero de la Policía Nacional al mediodía de este jueves. La aeronave fue derribada en zona rural del municipio de Amalfi, dejando un saldo preliminar de seis personas muertas y seis más heridas.

“Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía Nacional que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

Sobre los presuntos responsables del hecho, Andrés Julián Rendón advirtió que en la zona del ataque tienen presencia las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

“Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias Farc y Clan del Golfo”, aseveró.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro sugirió en su cuenta de X que el ataque contra la Policía ocurrió en retaliación por la reciente incautación de cocaína del Clan del Golfo. Si bien hasta el momento no se ha dado la cifra exacta de afectados, las autoridades han manifestado que habría al menos seis muertos y otros seis heridos a causa de la caída de la aeronave.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la Policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata”, indicó el jefe de Estado.