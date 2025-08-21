La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes avanza en la indagación que adelanta contra el presidente Gustavo Petro y estaría alistándose para la toma de dos decisiones clave: ordenar un examen toxicológico al jefe de Estado y citar a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, para que entregue su testimonio.

De acuerdo con lo confirmado de manera extraoficial por fuentes del organismo legislativo, se estaría trabajando en la citación de Vásquez, con el fin de que explique el contenido de los mensajes que sostuvo con su entonces pareja, en los que se mencionan episodios de consumo de licor, encuentros con mujeres y presunto uso de alucinógenos durante la campaña presidencial de 2022. Estas conversaciones, que salieron a la luz en meses recientes, han sido incorporadas como insumo en el proceso.

De manera paralela, los representantes investigadores estarían estudiando la viabilidad de solicitar un examen toxicológico al presidente Petro, cuyo objetivo sería establecer claridad sobre sus condiciones actuales para ejercer el cargo.

La medida, según se conoció, se analiza a partir de dos elementos principales: las cartas enviadas por el excanciller Álvaro Leyva —quien ya declaró ante la Comisión— en las que habla de una supuesta adicción del mandatario, y los chats atribuidos a Vásquez y Nicolás Petro, que aluden a comportamientos similares durante la contienda electoral.

Aunque Leyva reconoció recientemente que no posee pruebas directas de consumo por parte del presidente, sus escritos fueron la base de la denuncia inicial que dio origen a la indagación. A ello se suman los elementos aportados por las conversaciones privadas divulgadas, que serán contrastados con la declaración de Day Vásquez en caso de concretarse su citación.

El trámite se encuentra aún en fase preliminar y está pendiente de resolver recusaciones interpuestas contra los congresistas encargados de la investigación. Solo después de ese paso se definirá si se ordena formalmente la práctica del examen toxicológico y se concreta la diligencia con Vásquez.

En todo caso, la Comisión de Acusación mantiene abiertos ambos caminos de indagación, que podrían marcar un punto decisivo en el expediente que busca establecer si existen o no impedimentos físicos o psicológicos para que Gustavo Petro continúe al frente de la Presidencia de la República.