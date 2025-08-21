El congresista del Pacto Histórico David Racero será investigado formalmente por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, según informó el alto tribunal este jueves 21 de agosto.

De acuerdo con la Corte, los hechos que se investigan tienen que ver con las presuntas consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Vale mencionar que por estas mismas presuntas irregularidades, la Procuraduría ya había iniciado una investigación previa contra el congresista del Pacto.

“El parlamentario habría pedido a una de sus asesoras parte de los ingresos que devengaba en su momento. De igual manera, Racero Mayorca al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario”, señaló en su momento el Ministerio Público.

En desarrollo..