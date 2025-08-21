Suspicacias políticas causó el asilo otorgado por Nicaragua al ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, advirtió que “el gobierno Petro ejecutó el plan perfecto para que Carlos Ramón González se volara del país: lo ayudaron a entrar a Nicaragua, le dieron hospedaje con la plata de los colombianos, pidieron que le renovaran la residencia, hicieron la pantomima de pedirlo en extradición, y el dictador Daniel Ortega, amigo de Petro, negó esa extradición”.

A su vez, la periodista y candidata presidencial, Vicky Dávila, aseveró sobre la ex mano derecha del presidente Gustavo Petro: “Carlos Ramón González no será extraditado a Colombia; se queda en Nicaragua escondido. Aquí lo requieren por escándalo de corrupción en la Ungrd. Así es esta extrema izquierda que gobierna a Colombia, cobarde y corrupta”.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, cuestionó: “Ortega: no permitiremos la extradición. Gobierno: oh, sorpresa, bueno, lo intentamos. De verdad Petro nos cree idiotas. Esa fuga se dio gracias al Gobierno colombiano y Ortega es un permanente colaborador de Maduro. Donde hable Carlos Ramón González, se cae el gobierno por el escándalo de la Ungrd”.

Y el representante uribista a la Cámara, Hernán Cadavid, recordó en sus redes la proveniencia verde del exfuncionario y ex militante del M-19: “Carlos Ramón González, director de Inteligencia de @petrogustavo, articuló la estrategia para los votos en las reformas del Gobierno; director del Partido Verde (de gobierno); cercano a la ex alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez, votante de Petro. Y se fugó con ayuda del Gobierno”.

