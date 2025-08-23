Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el departamento de Bolívar capturaron en la Troncal de Occidente, en el tramo Sincelejo-Calamar, a dos hombres que se desplazaban en un bus interdepartamental portando arma de fuego.

A estos además los señalan de múltiples hurtos a pasajeros de buses intermunicipales.

Los capturados, que están a órdenes de la Fiscalía y a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial, los identificaron como Luis Antonio Romero Meneses, de 27 años y Juan Junior Mercado Berceló, de 39.

Al primero le registran cuatro anotaciones judiciales por el delito de hurto, mientras que Juan Mercado tiene por fuga de presos, hurto calificado de automotor, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y tiene detención domiciliaria por hurto.

Según las investigaciones y los reportes de la Policía, “los capturados interceptaban buses de servicio público, intimidando a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Al momento de la detención se les halló un arma de fuego tipo pistola, municiones y documentos de identidad falsos”. Con estos hallazgos los policías aseguran haber logrado frustrar la comisión de algunos delitos.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “estos operativos son importantes para seguir protegiendo el patrimonio de los colombianos, disminuyendo los índices de la criminalidad en el departamento, especialmente en materia de hurto, en la modalidad de atraco a mano armada, que a la fecha tiene una importante disminución del 33% frente al mismo período del año anterior”, precisó el oficial.