En el municipio de Gamarra, sur del Cesar, la mañana de este martes se vivieron dos episodios violentos, en lugares diferentes que fueron atribuidos a las disidencias de las Farc, que busca ganar territorio contra delincuencia común, en el microtráfico de estupefacientes.

Resultó que con arma de fuego sujetos desconocidos irrumpieron en distintos sitios y asesinaron a dos hombres. Las víctimas fueron identificadas como Omar Alfonso Contreras y Alirio Chávez. Tras los ataques a bala la comunidad se alertó y a ambos los trasladaron, uno en motocicleta y otro en ambulancia hasta el Hospital Local, pero fallecieron.

Estas personas eran trabajadoras en el pueblo y conocido por todos. Uno se dedicaba a la venta de pescado, mientras que el otro se ganaba la vida en oficios varios como paletero en la orilla del puerto.

El secretario de Gobierno departamental Eduardo Esquivel, confirmó que la primera hipótesis es la de ejercer el control de la venta de estupefacientes por cuenta del frente 37 de las disidencias de las Farc.

Asimismo indicó que una vez los individuos cometieron el doble sicariato, huyeron hacia la zona rural de Puerto Mosquito, donde son esperados por la Policía de este corregimiento y se produce un intercambio de disparos.

“Presuntamente va herido va uno de los sicarios ya que dejan la moto abandonada y en este vehículo se encuentra abundante sangre humana. Se está haciendo un recorrido en la zona en una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de estos delincuentes. Igualmente se está buscando en clínicas y hospitales de Gamarra y Aguachica, para ver si ha llegado una persona herida”, dijo el funcionario.