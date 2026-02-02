En la madrugada de este domingo primero de febrero, fue perpetrado un atentado sicarial que dejó el saldo de un hombre muerto y otro herido en el municipio de Gamarra, Cesar.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Jesús Albeiro Ramírez Solís, de 38 años; mientras que el lesionado responde al nombre de José Rosebel Montoya, de 33.

El homicidio se registró en la carrera 8 # 8-25, del barrio Araujo, en el perímetro urbano de la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, los mencionados se encontraban en un establecimiento de razón social Estadero Medar, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas oportunidades y huyeron del sitio con rumbo desconocido.

En el lugar de los hechos quedó tendido el cuerpo de Ramírez Solís, quien presenta cuatro impactos: dos en el espalda y dos en la cabeza; mientras que Rosebel Montoya fue alcanzado por un proyectil a la altura del tórax del lado derecho, por lo que los presentes lo trasladaron al centro hospitalario de este municipio y posteriormente remitido a la clínica alta complejidad de Aguachica, donde permanece bajo observación.