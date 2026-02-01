Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito en vías del departamento del Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Danna Johanna Espinosa Arango, de 29 años de edad, quien era oriunda del municipio de Aguachica y perdió la vida de manera instantánea.

Por su parte, el sobreviviente conductor del vehículo, fue identificado como Alfredo Rosendo Gómez Solano, de 37 años, quien presenta lesiones y fue trasladado a la Clínica Médicos de Aguachica, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo a la información suministrada por los galenos en turno, Gómez presenta trauma craneoencefálico moderado con pérdida del conocimiento, trauma toracoabdominal cerrado, fractura de húmero y fémur derecho, y trauma de columna cervical.

El siniestro se registró en la mañana de este domingo en el kilómetro 84 de la vía San Alberto – La Mata, a la altura del corregimiento de Besotes, jurisdicción de La Gloria.

Según la información preliminar, un vehículo color blanco marca Suzuki Gran Vitara, de placa JDO-653, perdió el control, se salió de la carretera y terminó volcado.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía, realzaron la inspección judicial e iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro, para así determinar responsabilidades.

Se conoció que Danna Johanna era madre de una menor de edad, lo que ha causado un profundo dolor entre sus seres queridos.

Mientras que por Gómez Solano, familiares, amigos y miembros de la comunidad han solicitado una cadena de oración por su salud.