Gravemente herido resultó un hombre que fue atacado a balazos durante un atentado en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Darío Manuel Rico Beleño, de 32 años de edad, quien permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial local.

El intento de homicidio se registró en la noche de este sábado 31 de enero, en jurisdicción del barrio San Francisco, en la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, el mencionado fue sorprendido cuando estaba cerca de su vivienda por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Él que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades, dejándolo en el piso malherido, para luego huir junto a su cómplice.

Por su parte, el baleado fue auxiliado por los presentes, quienes lo trasladaron hasta la sala de urgencias de una clínica local, donde fue atendido.

Personal de la Sijín e Inteligencia Policial adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y la captura de los responsables.