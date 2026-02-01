Debido al alto riesgo generado por corrientes fuertes y oleaje elevado en Cartagena las autoridades marítimas declararon bandera roja en las playas de la ciudad.

De acuerdo con reportes oficiales, durante este fin de semana se han presentado vientos sostenidos entre los 46 y 55 kilómetros por hora, acompañados por olas con alturas cercanas a los 3 metros, con una proyección de hasta 4.0 metros en el suroeste del mar Caribe. Esto, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades marítimas, especialmente, con un incremento durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes 2 de febrero, período en el que se prevé el pico máximo de la emergencia.

Cortesía alcaldía de Cartagena

Ante estas condiciones, las autoridades marítimas declararon la bandera roja en las playas de Cartagena; y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, en articulación con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y el Cuerpo de Salvavidas, mantienen monitoreo permanente en la zona costera, así como seguimiento a sectores vulnerables de la ciudad, con el fin de prevenir emergencias y salvaguardar la vida de residentes y visitantes.

Recomendaciones a la ciudadanía:

-Buscar refugio seguro y permanecer en lugares cerrados durante lluvias y vientos fuertes.

-No exponerse en zonas abiertas, ni ubicarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas, ya que pueden ser objeto de descargas eléctricas o colapsar.

-Evitar actividades deportivas, recreativas o laborales en espacios abiertos durante las tempestades.

-Asegurar y revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas que puedan desprenderse o colapsar por acción de los vientos.

-Adelantar labores de limpieza de techos, canales, bajantes y sumideros para prevenir inundaciones.

-Acatar las indicaciones de los organismos de socorro y evitar difundir información no oficial.

