La temporada de corralejas que se desarrollaba en el municipio de Cereté, Córdoba, con ocasión de las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria y que se extendían hasta el martes 3 de febrero fue suspendida por el frente frío que azota al Caribe y que ha provocado lluvias intensas con fuertes vientos y mar de leva.

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía de Cereté, a raíz de las condiciones climáticas instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) y en desarrollo de este las autoridades, en cabeza del mandatario Said Bitar, decidieron aplazar las tres tardes de corralejas de los días domingo 1 de febrero, lunes 2 y martes 3, para viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

En el comunicado, la alcaldía precisa que “la protección de la vida y el bienestar de la comunidad es la prioridad en cada decisión que se toma, por lo que se continuará actuando con responsabilidad para garantizar condiciones seguras en todos los escenarios”.

Estas nuevas fechas de fiesta en corraleja coinciden con las del municipio de Planeta Rica que inician el jueves 5 de febrero.