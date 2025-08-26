Dos noticias a favor de la situación judicial del actual alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, se han registrado en las últimas horas.

Por una parte la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que absuelva a Acuña en el proceso que le adelanta por presuntos nexos con el grupo armado ilegal Los Rastrojos; y por otra, la Fiscalía General de la Nación le precluyó una investigación que le adelantaba desde hace 15 años por presuntos nexos con grupos paramilitares.

Esta última decisión obedece a que no lograron determinar el presunto vínculo, es decir, por ausencia de pruebas directas.

En este caso de la Fiscalía, a Acuña Cardales lo señalaban de haber colaborado con las entonces AUC del bloque Montes de María en su rol de estudiante líder de la Universidad de Sucre, como concejal de Sincelejo y como diputado de Sucre, en su primer paso por esa corporación.

Sobre el tema de Los Rastrojos que cursa ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la Procuraduría pide la absolución basada en que hubo ausencia de prueba y contradicciones en los testimonios.

Es de anotar que uno de estos señalamientos provino de Juan Manuel Borré Barreto, ‘Pistón’, supuesto comandante de ‘Los Rastrojos Costeños’ con influencia en Sucre. El supuesto apoyo habría sido para que Acuña llegara al Congreso de la República como representante a la Cámara.

“Este Ministerio considera que existen serias contradicciones en las declaraciones de Juan Manuel Borré Barreto. Dichas inconsistencias ponen en duda la veracidad y coherencia de sus afirmaciones respecto a la presunta relación que Yahir Fernando Acuña Cardales habría mantenido con grupos paramilitares, en particular con ‘Los Rastrojos’, a partir de los años 2009 y 2010″, anota la Procuraduría.

Asimismo, señala: “La ausencia de elementos probatorios contundentes impide establecer, con el grado de probabilidad razonable requerido, que Yahir Fernando Acuña Cardales, haya incurrido en los hechos imputados, lo cual, en consonancia con los principios de presunción de inocencia y el in dubio pro-reo, justifica la solicitud de preclusión de la investigación penal”.