A menos de una semana para recibir la Cumbre XV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Riohacha, La Guajira, del 2 al 4 de septiembre, las autoridades nacionales y locales ultiman detalles para que el evento se lleve a cabo con éxito.

Le puede interesar: La Procuraduría pide absolver al alcalde Yahir Acuña por presuntos nexos con Los Rastrojos

EL HERALDO conoció que hasta la fecha están confirmadas entre 360 y 400 personas de 43 Estados y delegaciones con altos funcionarios internacionales que asistirán a la cumbre. De igual manera, que hasta el 28 de agosto la Cancillería recibiría las ratificaciones de las comisiones faltantes a estar presente en la capital del departamento.

Al respecto, el alcalde de la ciudad anfitriona, Genaro Redondo, indicó que hay cierta preocupación. “Dependemos de Cancillería, queremos finiquitar el tema de la agenda se va a cumplir a partir del 2 de septiembre. Es una preocupación para nosotros, porque dependiendo la cantidad de personas que lleguen, de pronto tenemos que hacer contingencias o modificar las estrategias de logística”.

Vea aquí: Minga indígena Zenú mantiene bloqueada la Troncal que une a Sucre y Córdoba

En cuanto a materia de seguridad agregó que se va a garantizar la seguridad durante los días del Foro. “Estamos haciendo un trabajo muy cercano con el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía. Va a haber un despliegue muy compacto de la fuerza pública en el Distrito de Riohacha”, finalizó el mandatario local.

Por otro lado, la Cancillería confirmó que en la inauguración del evento estará el presidente de la República, Gustavo Petro. Además, se dispondrá de una ‘Zona Azul’ en la biblioteca Héctor Salah Zuleta, donde estarán las delegaciones estatales y una Verde, en el Centro de Convenciones Anas Mai, para la sociedad civil, ferias de servicios, eventos académicos e intervenciones culturales.