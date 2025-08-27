Una emergencia se presentó en la mañana de este miércoles 27 de agosto en el barrio Olaya, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, tras el desplome de una vivienda de al menos dos plantas.

Testigos manifestaron que hacia las 11:00 de la mañana se escuchó una “tremenda explosión”, en relación a la caída de parte de la estructura del domicilio.

Una persona que estaba en la parte externa del inmueble falleció luego de que le cayeran encima escombros y pedazos de aluminio.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Organismos de socorro, Policía, bomberos y ambulancias, llegaron hasta el lugar para atender la emergencia.

La víctima fatal de este hecho respondía al nombre de Didier Menco, de 43 años de edad. Este hombre, al parecer, era albañil y estaba trabajando en la estructura.

Johnny Olivares /EL HERALDO