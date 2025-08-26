La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de una compañía que opera 32 establecimientos en el país, cuenta con 183 trabajadores directos y registra deudas por $25.580 millones.

Don Jediondo Sopitas y Parrillas S.A.S., sería la empresa que se encontraba en reorganización desde 2022, pero según la entidad de control, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, entre ellas pagos fiscales, aportes a seguridad social y gastos de administración.

Durante cinco sesiones de audiencia, la Supersociedades constató el incumplimiento frente a entidades como Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, además del incremento de deudas por impuesto al consumo.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que se agotaron todos los mecanismos previstos en el proceso de reorganización: “Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa”.

“Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, se ordenó la liquidación judicial con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, dijo.

Indicaron, que con esta decisión, se busca proteger a los trabajadores y acreedores, mientras se adelanta el proceso de liquidación de los bienes de la compañía.