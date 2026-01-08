A mediados de diciembre pasado el canal ‘Caracol Televisión’ estrenó una nueva edición del programa de humor ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Las presentadoras Carolina Cruz, Melina Ramírez, Florencia Cassi, Laura Tobón y Carolina Soto, y el chef Juan Diego Vanegas hacen pareja con los humoristas Boyacoman, Suso el Paspi, Jhovanoty, Don Jediondo, Piroberta y Leonardo Cuervo para conocer y disfrutar impresionantes lugares turísticos y curiosos del planeta.

Como novedad, Colombia por primera vez está entre los destinos para los viajeros. Además, Santiago Rodríguez deja de ser piloto para ser el jefe de cabina de los pasajeros y el set ya no es una sala de espera de aeropuerto, sino un avión que aterriza en cada uno de los destinos.

En esta oportunidad, dos de los personajes más queridos por los colombianos, Carolina Cruz y Suso el Paspi, viajan juntos a Puerto Rico y Guatemala.

“La experiencia fue única, pero estar al lado de Suso fue maravilloso. Desde el día uno sentí como si hubiéramos trabajado desde siempre. Es el compañero más amoroso, respetuoso y generoso”, dijo la presentadora.

Suso apuntó con humor: “A Caro la veían conmigo y decían: ‘Ese tipo tan lindo tiene que ser colombiano’. Siempre llegamos haciendo escándalo. En Puerto Rico llamamos tanto la atención que Bad Bunny tuvo que parar el concierto porque Caro Cruz lo estaba desconcentrando”.

Caracol Televisión Suso y Carolina Cruz en La vuelta al mundo en 80 risas

Este programa ha permitido a los televidentes conocer un poco más la personalidad de las celebridades que suelen ver en otros roles, como es el caso de las presentadoras. En estas aventuras por diferentes partes del mundo, los famosos se dejan cautivar por los paisajes, la gastronomía y cultura local, mostrando la amplia gama de emociones que esto les provoca, desde felicidad hasta incomodidad.

Usuarios de redes sociales han recordado en los últimos días los mejores momentos de las ediciones pasadas de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, entre esos uno protagonizado por Carolina Cruz y Don Jediondo en 2023.

En el clip se ve a Don Jediondo enviándole un mensaje a los hijos de Carolina Cruz a través de las cámaras de ‘Caracol Televisión’. Antes de realizar una actividad extrema, como parte de su aventura en el programa, el humorista dice en medio de risas: “Mensaje para Matías y Salvador, que sepan que su madre en vida los amó mucho”.

Inmediatamente Carolina Cruz chasquea los dedos varias veces mientras mueve la mano de un lado a otro por encima de su cabeza y dice: “Cancelado, cancelado, cancelado”.

Con este gesto, Cruz dio por anuladas las palabras de Don Jediondo que sugerían que ella podría morir haciendo la actividad extrema.

De esta manera, la presentadora reveló cuál es su método para ‘librarse’ de los malos deseos o ‘energías’ que otras personas le lancen a través de comentarios malintencionados.

“Hay personas que viven como si tuvieran una nube negra encima todo el tiempo, siempre teniendo pensamientos negativos”, sostuvo Cruz.