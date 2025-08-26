Mediante las redes sociales se conoció el caso de la joven colombiana Melisa Gaona, de 25 años, quien sufre de endometriosis severa y pidió la eutanasia al señalar que no tiene calidad de vida.

Mediante un video en sus redes sociales Gaona explicó que desde hace más de diez años convive con la enfermedad, y por eso solicitó recientemente a la junta médica del centro asistencial donde recibe tratamiento que evaluara la posibilidad de acceder a la eutanasia, luego de que los médicos le advirtieran que ya no había más tratamientos disponibles para aliviar su dolor.

Sin embargo, su petición fue negada, decisión que Melisa compartió en el video que rápidamente se viralizó. En el material audiovisual relató que a diario tiene dolor crónico abdominal, vómitos, náuseas, dificultad para orinar y otras complicaciones que, según afirma, en los últimos cinco años se han agudizado al punto de afectar cada aspecto de su vida.

“Estoy aquí porque el dolor está invadiendo cada aspecto y quiero que se me respete mi voluntad y mi derecho sobre mi cuerpo”, expresó.

La joven estuvo muy triste por la decisión pero la difusión de su caso abrió una nueva puerta. En otro video dijo que se han comunicado con ella médicos de otros países para ofrecerle alternativas de tratamiento que podrían mejorar su calidad de vida.

Pero, tiene que trasladarse hasta esos países que le están ofreciendo la ayuda. Ante esta situación, Melisa lanzó una campaña de recaudación de fondos para financiar los viajes y procedimientos médicos que podrían darle la oportunidad de vivir sin dolor.

La iniciativa lleva por nombre “Una vida sin dolor para Melisa” y está disponible en la plataforma Vaki. No obstante, hasta ahora lo reunido no alcanza la meta, por lo que ha pedido a quienes han seguido su proceso que la apoyen. “Es mi anhelo y mi deseo poder tener una calidad de vida digna”.