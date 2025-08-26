El pasado sábado 23 de agosto, el concejal de Pereira, Héctor Hernández, denunció a través de su cuenta en X, que un perro de la vecindad donde reside fue asesinado con un arma de fuego.

“El perro que hoy asesinaron con arma de fuego, se llamaba ‘Tony’, y era mi vecino”, empieza el relato en el video que publicó. Indicó que la comunidad del barrio La Enseñanza, detrás de la Clínica Comfamiliar había acogido al perro.

Hernández manifestó que era un perro muy dócil y que se había ganado el cariño de toda la comunidad que lo cuidaba con amor.

Sin embargo, algunos vecinos vieron cuando un hombre le disparó porque según le “había ladrado”. Se conoció que al parecer el responsable de su muerte habría sido un escolta de un reconocido empresario de la región.

El concejal, quien es defensor de los animales, explicó que de una vez ocurrido el hecho llamaron a la Policía. Pero, al parecer las autoridades llegaron al sitio y a la casa del presunto agresor pero no realizaron ninguna captura en el momento.

X @elmandelosperro Tony, el perro asesinado en Pereira

Asimismo, la necropsia del animal confirmó que había muerto por disparo y que se trata de un caso de maltrato animal, tipificado como delito en el Código Penal colombiano y que puede tener penas de cárcel.

Además, conocieron extraoficialmente que la Fiscalía adelanta la investigación del caso con una pieza clave como el casquillo de la bala que habría atravesado el cuerpo del perro.

X @elmandelosperro Los vecinos le hicieron una casa a Tony

Igualmente, el concejal se comprometió en hacerle seguimiento a esta investigación y hacer justicia por ‘Tony’.

“La investigación van por buen camino. Los pereiranos no podemos permitir que les hagan daño a los animales. ‘Tony’ era un perro inofensivo, que no le hacía mal a nadie”, finalizó.