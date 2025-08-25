Una joven de 17 años confesó que le había quitado la vida a su hijo recién nacido, el pasado fin de semana en la vereda El Dorado, el municipio de Amalfi, en Antioquia.

La Comisaría de Familia fue avisada para que fuera a hacer acto de presencia sobre este hecho que ocurrió a 3 horas del casco urbano.

La mujer fue trasladada a un centro médico al municipio de Yolombó, en donde el galeno certificó que sí estuvo en estado de embarazo pero no tenía el feto.

Asimismo, evidenció que tenía restos del cordón umbilical y la placenta. La joven en ese mismo momento fue interrogada y confesó el doloroso crimen.

Sostuvo que tenía 40 semanas de embarazo pero abortó y envolvió al recién nacido en una manta para posteriormente ponerle un cable del cargador del celular en el cuello para quitarle la vida.

Después, confesó que abandonó su cuerpo en una zona boscosa cerca de la casa. El joven padre del bebé consiguió posteriormente al niño fallecido.

El cuerpo del recién nacido fue enviado a Medicina Legal para determinar la causa de su muerte, señalaron las autoridades.

Además, la comunidad está muy conmovida por los hechos de violencia que sucedieron en el municipio con la muerte de los 13 uniformados por parte de las disidencias de las Farc.

Igualmente, las autoridades han precisado que en Antioquia van dos casos de bebés abandonados este año, uno en El Santuario y otro en Mutatá, lo que les causa preocupación.