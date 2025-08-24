La vicepresidenta Francia Márquez encabezó el pasado sábado 23 de agosto la reapertura de la embajada en Barbados, con miras a fortalecer la relación bilateral y consolidar al país caribeño como un aliado estratégico frente a desafíos como el cambio climático y la justicia ambiental.

Durante el acto oficial de reapertura de la misión diplomática, Márquez resaltó la identidad caribeña compartida entre ambos países y “la historia de resistencia y dignidad de los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros”.

Añadió que “Barbados se consolida así como un aliado estratégico frente a desafíos comunes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la justicia climática”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería señaló que la reapertura de la embajada en Bridgetown, la capital barbadense permitirá también “impulsar la conectividad aérea, dinamizar el comercio bilateral, fomentar la diplomacia cultural y fortalecer los lazos de cooperación política, económica y social”.

Al evento asistieron, entre otros, la embajadora de Colombia en Barbados, Elizabeth Taylor Jay; el director de América de la Cancillería, Rafael Orozco; el presidente encargado de Barbados, Reverendo Jeffrey Gibson; y el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Kerrie Symmonds.

Colombia y Barbados establecieron relaciones diplomáticas en febrero de 1972 pero durante los últimos 23 años esa misión diplomática ha sido atendida desde Puerto España, capital de Trinidad y Tobago.

