Alias Dumar o ‘Chito’, considerado uno de los hombres de mayor confianza de alias Iván Mordisco, murió este domingo 24 de agosto en una operación militar y policial desarrollada en la vereda Nueva York, jurisdicción de El Retorno, Guaviare. El procedimiento fue confirmado por el ministro de Defensa, mayor general Pedro Arnulfo Sánchez, quien a través de un comunicado destacó la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía.

El señalado era el principal cabecilla de la facción Martín Villa y cuarto en la estructura del bloque Jacobo Arenas, brazo armado de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con información oficial, tenía una trayectoria criminal superior a los 15 años y se encontraba vinculado a múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado.

En su historial se le atribuye la responsabilidad de la emboscada contra tropas del Ejército el 5 de mayo de 2024 en Argelia, Cauca, donde murieron cuatro soldados profesionales. Además, cumplía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare, al tiempo que lideraba confrontaciones con la disidencia de alias Calarcá.

La operación, que estuvo precedida por más de cinco meses de labores de inteligencia, permitió también la captura de seis integrantes de la estructura, entre ellos dos mujeres, así como la muerte de otro miembro del grupo armado. Según el Ministerio de Defensa, este resultado afecta de manera directa la capacidad de mando, control y expansión de la organización criminal.

El jefe de la cartera recordó que en los últimos meses han sido capturados o muertos varios hombres del círculo cercano de ‘Mordisco’, entre ellos alias Mono o ‘Luis’, hermano del cabecilla, y alias Libardo y ‘Cholinga’, dados de baja en operaciones recientes en Cauca.

“Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias Mordisco, debilitando su capacidad de expansión, mando y control”, expresó el ministro Sánchez en su cuenta de X, donde además envió un mensaje de reconocimiento a los uniformados y fiscales que participaron en la operación.

Además, sostuvo que estos resultados buscan devolver tranquilidad a las comunidades y reducir la capacidad de daño de los grupos armados que operan en la región. “Nuestro compromiso es proteger la vida, recuperar los territorios y honrar la memoria de quienes ofrendaron su vida por la paz”, añadió.

