El pasado 19 de agosto se registró una masacre en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, en la que fueron asesinados tres miembros de una misma familia, en una finca recreativa del sector El Triunfo.

Ahora, el luto golpea de nuevo a esta familia al registrarse en Bogotá el crimen de Nelson Alberto Rodríguez, hijo de una de las víctimas de dicha masacre en Mesitas.

De acuerdo a información de CityTv, este hombre de 44 años fue interceptado por sicarios al salir del funeral de su madre, Sol Margarita Morales, en la localidad de Kennedy.

Según las autoridades, Rodríguez recibió un impacto de bala en su cabeza luego de asistir a un velorio, en la noche del pasado 22 de agosto.

“El hecho ocurrió hacia las 8:30 de la noche cuando la persona sale del velorio y es abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, le dispara en la cabeza, causándole la muerte”, añadió el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Andrés Obando.

Asimismo, el coronel Obando señaló que las autoridades no descartan que este nuevo asesinato tenga relación con la masacre de la familia en Mesitas, e indicó que: “Se inicia una burbuja investigativa, articulando las diferentes unidades de la Policía Nacional para esclarecer los hechos”.

De igual manera, las autoridades indicaron que el hombre asesinado en Kennedy tenía antecedentes judiciales por tráfico de armas, estupefacientes y concierto para delinquir.

Respecto a la masacre de Mesitas, las tres víctimas fueron identificadas como: Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años; Ángela Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; y Sol Margarita Morales Lara, de 67 años.

Asimismo, tras esta masacre perpetrada en la finca Villa Claudia, tres personas resultaron heridas: Claudia Teresa Rodríguez, de 49 años; Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años; y Luis Alberto Rodríguez, de 68 años.