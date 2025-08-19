Tres miembros de una misma familia fueron asesinados este martes 19 de agosto en una finca recreativa, en el sector El Triunfo del municipio de Mesitas del Colegio, en el departamento de Cundinamarca.

La masacre tiene consternados a los habitantes de esta vereda, fronteriza con Viotá, quienes aseguran que hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra las tres personas, quienes se encontraban en el centro vacacional.

De acuerdo a las autoridades, el ataque armado dejó también tres personas desaparecidas. Aún se desconocen los motivos del triple homicidio, por lo que la Policía y funcionarios del CTI llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las respectivas investigaciones.

De acuerdo a medios locales, esta masacre podría estar relacionada con el doble asesinato que se registró este fin de semana en el municipio de Viotá.

Por su parte Indepaz señaló que “en el ataque también resultaron heridas tres personas y, al momento de los hechos, se reportaban dos desaparecidos. La identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, pero se trataría, al parecer, de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer”.

Tras el ataque armado, existe una alerta en el municipio por el aumento de la violencia, ya que este tipo de hechos no son comunes en Mesitas del Colegio, donde la base de la economía es el turismo.

