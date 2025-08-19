Dos motorizados muertos dejó un reciente ataque a bala registrado en la mañana de este martes 19 de agosto en el barrio Los Manantiales de Soledad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, alertada por la comunidad por lo sucedido, señaló que Luis Eduardo Torres Torres, de 39 años de edad, y Carlos Andrés Jiménez Polo, de 28, se desplazaban en una motocicleta cuando fueron abordados por seis hombres que viajaban en vehículos similares.

Testigos manifestaron que los desconocidos rodearon a sus víctimas y, casi de inmediato, abrieron fuego contra ambos hasta segarles la vida en el lugar.

Torres Torres, de nacionalidad venezolana y quien era conocido con el alias de El Chespi, de acuerdo con registros de la autoridad, había sido blanco de dos atentados a bala el año anterior, presuntamente, relacionados con conflictos por tierras de procedencia ilegal.

Y se dijo que esta misma persona aparentemente se dedicaba a la instalación ilegal de servicios públicos en los lotes adquiridos de manera irregular, ubicados en el barrio Ciudad Bonita, también en el municipio de Soledad.

En el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, le figuraban a Torres Torres cuatro anotaciones judiciales por el delito de amenazas.

Entretanto, Carlos Andrés Jiménez Polo contaba con dos anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales.

La investigación por el caso de doble homicidio fue asumido por la Sijín de la Policía Metropolitana.