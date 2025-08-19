La Policía Nacional en el Atlántico, viene adelantando una ofensiva contra el delito en distintas modalidades; es así que, mediante labores investigativas, personal adscrito a la Seccional Investigación Criminal, (SIJIN), bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, materializan la captura de cuatro personas por los delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes y fabricación tráfico porte de armas de fuego o munición.

Leer más: Joven muere tras recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba un poste

Entre los capturados se encuentra Edgardo Prentt Caraballo alias el Gordo Prentt, de 29 años de edad, quien presenta tres anotaciones en el SPOA como indiciado por los delitos de fabricación, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones y homicidio.

Michael Pulido Enrique alias Cabeza de Ponchera, de 23 años de edad, quien presenta una anotación en el SPOA como indiciado por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Estos dos sujetos serían presuntos expendedores de estupefacientes al servicio de la estructura criminal ‘Los Costeños’ en el municipio de Baranoa. Asimismo fueron capturados Guillermo Enrique Roa, de 48 años, y Alexander Llanos Varela, de 20 años de edad.

Mediante diligencias de registro y allanamiento, realizados en los barrios Villa Carolina, Santa Elena y Torcoroma del municipio Baranoa, los uniformados lograron incautar durante el procedimiento policial más 300 gramos de marihuana, 80 gramos de base de coca, dos cartuchos calibre 9mm y 38mm y un celular.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación, por los delitos de Tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes y Fabricación tráfico porte de armas de fuego o munición.

Esta intervención se orienta hacia la lucha frontal contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, encaminando los esfuerzos a fortalecer la seguridad ciudadana y, se pretende seguir garantizando la tranquilidad de los atlanticenses como aporte al mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana frente a los delitos de alto impacto en el departamento del Atlántico, casco urbano y rural, manifiesta el Coronel Jhon Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico.

Se invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.