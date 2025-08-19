Un joven de tan solo 23 años de edad murió tras recibir una violenta descarga eléctrica durante la mañana de este lunes 18 de agosto cuando se encontraba manipulando un poste metálico.

Leer más: En video: así se cometió el robo en joyería de centro comercial en norte de Barranquilla

El trágico episodio ocurrió en el corregimiento de Bohórquez, en el municipio de Campo de la Cruz.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Johan David Cerpa Cantillo.

Según los testigos, Cerpa Cantillo se encontraba en el kilómetro 25+500 intentado retirar un poste metálico a eso de las 10:45 a. m. Sin embargo, cuando este levantó la farola terminó haciendo contacto con un cable de alta tensión, recibiendo una brutal descarga eléctrica.

Asimismo, otros dos hombres que lo acompañaban también resultaron heridos. Los lesionados fueron identificados como Jorge Armando Algarín Gutiérrez, de 25 años, y Luis Carlos Cantillo Díaz, de 37 años de edad.

Los habitantes de la comunidad rápidamente socorrieron a los jóvenes y los trasladaron hasta el hospital municipal. Desafortunadamente los médicos de turno informaron que Cerpa había fallecido minutos después de haber ingresado debido a la gravedad de las heridas.