Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda, quien actúa como víctima en el proceso, se pronunció públicamente.

Lea más: Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

“Nosotros, como víctimas, en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto, respetamos esta, más no la compartimos”, señaló Cepeda a la salida del Congreso de la República.

El congresista acusó a Uribe de “realizar numerosas acciones de presión a la justicia” y de impulsar “campañas” en su contra. Además, recordó que la medida de aseguramiento impuesta por la jueza, Carmen Helena Heredia, era para él una forma de protección.

Lea también: Políticos reaccionan a orden de libertad inmediata de Álvaro Uribe

“Creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, agregó.

Cepeda también anunció que apelará la decisión, “con toda la calma y serenidad, decimos que respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos pertinente”.