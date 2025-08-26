Desde el pasado 12 de agosto iniciaron las labores de búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, una niña de 10 años, diagnosticada con síndrome de down, quien fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Ante su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron su búsqueda por la zona en que se perdió la menor; sin embargo, no se tiene rastro del paradero su paradero, por lo que se han tejido nuevas hipótesis sobre el caso.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló este martes 26 de agosto que las autoridades plantean como posible hipótesis la desaparición forzada, dejando de lado la posibilidad un accidente en el río o el bosque cercano al centro educativo.

“Definitivamente estamos convencidos que este caso tiende a ser una desaparición forzada”, dijo el mandatario departamental en diálogo con ‘Blu radio’.

Asimismo, indicó que más de 200 personas han recorrido los 12 kilómetros a lo ancho y largo de esta cuenca del Río Frio en búsqueda de la pequeña.

“Las probabilidades que Valeria este en este radio de acción son mínimas, casi inexistentes”, aseguró a ‘La FM’.

“Por eso le hemos pedido a la Fiscalía, al CTI y a la Sijín que establezca una capsula investigativa que permita recaudar el número mayor de pruebas posibles y que nos den respuesta rápida de quien raptó, de quien desapareció de manera forzada a Valeria”, agregó.

Además, indicó que es “urgente que los padres tengan respuesta, y también que la ciudadanía sepa que todo caso que se suscite en campo y terreno con nuestros niños, niñas y adolescentes tienen priorización en los procesos de investigación judicial”.

Según un familiar de Valeria, ella estaba jugando con un balón minutos antes de desaparecer del colegio, tal como lo muestran los videos. Asimismo lamentó la presencia de un hueco en una de las cercas, que aseguró no sabe si la institución tenía conocimiento de ello.

“Mi hermana estaba muy contenta por el colegio, la falla es que había un hueco y no sé si no se habían dado cuenta de eso”, dijo la tía de Valeria a ‘El Tiempo’.

Por estos hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de $70 millones para quien brinde información que permita dar con el paradero de Valeria.