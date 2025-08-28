La actriz Lina Tejeiro a través de su cuenta en Instagram reveló a sus seguidores que empezará a preparar una obra de teatro.

Indica que en esta nueva faceta quiere retarse a sí misma. “Voy camino a leer el libreto de la obra de teatro en la que voy a participar, nunca en mi vida he hecho teatro. A veces me pregunto ‘¿por qué estoy haciendo teatro?, ¿qué necesidad?’ y me respondo ‘la necesidad de aprender, la necesidad de crecer, la necesidad de salir de la zona de confort’”.

En el video expresó que sin duda alguna estaba nerviosa en esta experiencia pero estaba decidida a dar todo. Asimismo, dijo que respeta profundamente a las personas que se dedican al teatro.

“Vamos a ver cómo me va. Te iré contando, pero quiero tratar de documentarlo lo más que pueda porque sé que va a ser una experiencia lo más de bonita donde me conoceré en otra faceta como actriz”, contó.

Igualmente, relató que iba a conocer a sus nuevos compañeros y leer el guion. Luego, apareció en compañía de Cristian Villamil, quien fue su compañero de set en las grabaciones de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

Aunque no ha dado más detalles los cibernautas están a la expectativa de la obra que se está cocinando.